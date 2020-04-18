حكم دولي يعتذر عن تكليفه بمنصب في لجنة حكام اتحاد الكرة العراقي

2020/04/18 | 21:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحكم الدولي لؤي صبحي، اعتذاره عن تكليفه بمنصب في لجنة الحاكم بالهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة.وكانت التطبيعية قد سمت رؤساء وأعضاء لجان الاتحاد في وقت سابق اليوم السبت، حيث تواجد اسم صبحي ضمن أعضاء القسم التقني والاداري والمالي ل‍لجنة الحكام.وقال صبحي في بيان تلقته وكالة صدى، “اعتذر عن التكليف للعمل في القسم الاداري

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