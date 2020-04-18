صالح يشيد بالدور المصري في تعزيز آليات العمل العربي المشترك

2020/04/18 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم السبت، بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع العراق ومصر، مؤكدًا حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين.وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي، حيث أعرب الأخير عن "التقدير والثناء للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة".من جانبه قدم السيسي "التهنئة للرئيس صالح على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة مع التمنيات بالتوفيق في مهمته"، مؤكدًا "دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى أهمية الدور العربي للعراق، والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين".

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