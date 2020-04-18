خلية الأزمة في واسط تختار سعدون الأمير متحدثاً رسمياً لها

2020/04/18 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الازمة في محافظة واسط، مساء اليوم السبت، عن اختيارها معاون المدير العام لدائرة صحة محافظة، سعدون الأمير متحدثاً رسمياً لها.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم اختيار معاون المدير العام لدائرة صحة في المحافظة سعدون محسن الامير ليكون متحدثاً رسمياً لها".وأضافت ان "الموقف الرسمي للحالة الوبائية يصدر عنه بشكل حصري"، داعية وسائل الإعلام المختلفة في المحافظة للتواصل معه وأخذ المعلومات منه بشكل مباشر.

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