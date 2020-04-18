الدوري الاسباني يعود للحياة بدون جمهور بسبب كورونا

2020/04/18 | 21:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل ان تعود عجلة مباريات الدوري الاسباني لكرة القدم، للدوران من جديد بعد توقفها بسبب جائحة كورونا “كوفيد 19”.وقال قال عمدة مدريد لويس مارتينيز ألميدا، في تصريح لإذاعة “أوندا سيرو”، أن “جائحة فيروس كورونا “لا يمكن السيطرة عليها خلال استئناف البطولات التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا”.واوضح “لن تكون ثمة جماهير داخل المدرجات

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