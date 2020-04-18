العراق.. ما بعد covid19

2020/04/18 | 21:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أ.د.محسن القزويني… بدأ العراق يتعافى شيئا فشيئا من فيروس كورونا بعد أن انخفضت معدلات الإصابة بالوباء إلى أرقام تبعث بالسرور في نفوس العراقيين.وأخذت حكومة تصريف الأعمال بدراسة رفع الحظر الجزئي والاعلان عن خلو العراق من هذا الفيروس وبعودة الحياة إلى طبيعتها في غضون الأسابيع القادمة.ويعتبر هذا النجاح في دحر هذه […]

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