2020/04/18 | 21:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس برهم صالح يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).