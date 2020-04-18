مصر تسجل رقما قياسيا في الإصابات والوفيات بكورونا

2020/04/18 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت مصر رقما قياسيا جديدا في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بـ 188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 701، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد خروج 55 من المصابين، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية […]

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