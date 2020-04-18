2020/04/18 | 21:48 - المصدر: الصباح

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بغداد/ كاظم لازم

يشارك الفنان كاظم القريشي في بطولة المسلسل الجديد "غايب في بلاد العجائب"

والذي سيعرض على احدى القنوات الفضائية في رمضان المقبل.

وقال القريشي لـ "الصباح"، يقع المسلسل في ثلاثين حلقة وفق رؤية فنتازية ساخرة،واجسد فيه شخصية الرجل البسيط (غايب) الذي يعيش ظروفاً وحياة صعبة مع زوجته واولاده ووالديه في بيت صغير.

يشارك القريشي البطولة كل من الفنانين: فاطمة الربيعي ، سامي قفطان ، عبد الستار البصري، بيداء رشيد ،زهور علاء و فارس عجام ، صورت مشاهد المسلسل في اربيل وبغداد.

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