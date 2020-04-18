الأثرياء الأفارقة يسهمون في مكافحة وباء {كورونا}

2020/04/18 | 21:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبوجا/ ا ف ب

ينشط نجارون تحت شمس حارقة لتجهيز أرضيات خشبية في كانو كبرى مدن شمال نيجيريا، لتشييد مركز عزل جديد لاستقبال المرضى المصابين بوباء كوفيد - 19.

ووراء هذه المبادرة أغنى رجل في افريقيا أليكو دانغوت الذي تقدر ثروته بأكثر من 15 مليار دولار بحسب تصنيف وكالة بلومبرغ في 2019.



وتم نصب خيمتين عملاقتين قادرتين على استيعاب 250 سريراً في ملعب كرة القدم في المدينة التجارية التي ولد فيها.

وفي البلاد التي تعد 200 مليون نسمة، أدى سوء الإدارة في المرافق العامة لعقود إلى تراجع القطاع الصحي في حين أنه غالباً ما يستعان بالقطاع الخاص لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويضم تحالف القطاع الخاص ضد وباء كوفيد-19 الذي تم إنشاؤه في نهاية شباط برئاسة دانغوت ومجموعة "أكسيس بنك" المصرفية النيجيرية، نحو خمسين مؤسسة وعدت بتقديم 57 مليون دولار للبلاد.

وصرحت زويرة يوسوفو المديرة العامة لمؤسسة دانغوت "إذا قام كل شخص بمبادرة منفرداً ستحدث فوضى.



وإذا قدم كل فرد شيئاً حسب إمكاناته نجمع مواردنا".

وسيتولى القطاع الخاص بناء سبعة مراكز عزل في المدن الكبرى (كانو ولاغوس وأبوجا وميدوغوري وبورت هاركوت...) وسيحاول زيادة قدرات التشخيص في نيجيريا التي لم تجر سوى 5 آلاف فحص منذ بداية تفشي الوباء.

ويبدو أن افريقيا حالياً أقل تضرراً بالوباء من باقي العالم مع إحصاء16 الفاً و200 حالة و900 وفاة..

لكن الخبراء يدعون إلى توخي الحذر لأن الحجم الحقيقي لتفشي الفيروس قد يكون أكبر خصوصاً بسبب قلة الفحوص.

وتشتد التعبئة في كل مكان.



ففي جنوب افريقيا، وعد كل من قطب المناجم باتريس موتسيبي (أفريكان رينبو مينيرالز) وأسرتي روبرت (صندوق ريمغرو للاستثمار) وأوبنهايمر (ألماس دي بيرز) بتقديم 53,3 مليون دولار.

وعلى صعيد القارة، أعلن البنك الافريقي للتنمية الأسبوع الماضي إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم اقتصادات افريقيا.

وفي السابع من نيسان أطلق الاتحاد الافريقي صندوقاً خاصاً بكوفيد-19 وافقت الدول الأعضاء المساهمة فيه بمستوى 17 مليون دولار.

ويبقى إقناع المؤسسات الاقليمية والدولية وأيضاً أصحاب الثروات الكبرى في افريقيا بالمشاركة فيه.



وهدف الصندوق الخاص هو جمع 400 مليون دولار لتمويل الأزمة الصحية اولاً، ثم الاقتصادات.

ودعا رجل الأعمال النيجيري توني ايلوميلو رئيس مصرف "يو بي أي" الناشط في 20 بلداً، إلى خطة مارشال لافريقيا بعد أن أعلن عن هبة لنيجيريا وباقي القارة بـ14 مليون دولار.

وأكد "من الملح أن تكثف الحكومات الافريقية وشركاؤها الدوليون برامج النهوض الاقتصادي للقارة" السوداء مع "رد دولي منسق".

والصعوبة تكمن في إيجاد الأموال فوراً، فالمؤسسات كالبنك الدولي أو البنك الافريقي للتنمية اللذين وعدا بتقديم مليارات تخضع لإجراءات ملزمة وغالباً ما تستلزم مساعدتهما أشهراً قبل تخصيصها.

أما أصحاب الثروات الكبرى في العالم، فهم يترددون في توسيع تضامنهم إلى القارة الافريقية.

وتؤكد زويرة يوسوفو أنها ترغب في "مساعدة كل القارة" حتى وإن أقرت بان الأولوية لنيجيريا.وقالت "نحن أفارقة في الجوهر.



لكننا نساعد أولاً أنفسنا قبل مساعدة الآخرين".

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