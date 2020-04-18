محافظ كربلاء يعلن استمرار حظر التجوال في المحافظة

2020/04/18 | 21:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كربلاء أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت ، أن حظر التجوال مستمر في المحافظة، فيما أشار الى أنه بانتظار تقارير الصحة ليتم تحديد الموقف في شهر رمضان.وقال الخطابي في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه إن "حظر التجوال مستمر لغاية الاول من رمضان واستمراره اوالغاءه سيحدد وفق التقاريرالتي ستقدمها دائرة الصحة قبل الاول من رمضان".قبلها ، أعلنت دائرة صحة كربلاء، إن "المحافظة لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد"، مبينة أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت 29 عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها، حيث وردت نتائجها سليمة، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

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