الفيروس التاجي: مقتطفات من تعليقات متفرقة تحيط به - مشعل يسار

2020/04/18 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار في الولايات المتحدة تُدفع للأطباء أموال مقابل الإحصائيات "الصحيحة" حول الفيروسات التاجيةتدفع المستشفيات في الولايات المتحدة بدل أتعاب لائقًا للتشخيص الإيجابي للفيروس التاجي COVID-19 .



فثمة من يهمه جداً أن تقوم المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة بعمل الإحصائيات "الضرورية" ، ولهذا يتم تشجيع الأطباء بالمال.



فكلما كشفت عن المزيد من المرضى، سوف تتلقى المزيد من المال.تم الإبلاغ عن مثل هذه ا......

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