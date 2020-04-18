الفيروس التاجي: مقتطفات من تعليقات متفرقة تحيط به - مشعل يسار

#مشعل_يسار في الولايات المتحدة تُدفع للأطباء أموال مقابل الإحصائيات "الصحيحة" حول الفيروسات التاجيةتدفع المستشفيات في الولايات المتحدة بدل أتعاب لائقًا للتشخيص الإيجابي للفيروس التاجي COVID-19 .
فثمة من يهمه جداً أن تقوم المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة بعمل الإحصائيات "الضرورية" ، ولهذا يتم تشجيع الأطباء بالمال.
فكلما كشفت عن المزيد من المرضى، سوف تتلقى المزيد من المال.تم الإبلاغ عن مثل هذه ا......
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