يا أعزائي كلنا يهود -بساطة12- - لمى محمد

2020/04/18 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد داء: حاولوا جلدنا بالمسابحخنقنا بالعمائمو تكذيبنا بالموروث..لم يعلموا أنّ العقل من عند الله..



العقل عند الأنثى قبل أن يتطرف الذكر…و الروح من عند الله..



الروح عند الأنثى قبل أن يعيش الذكر…و تكفيرهم لن يشبه إلّا كنايات إبليس..



دعوة إلى الكره وحب الجماجم…ليسوا هم من نرتجي..



بل من نعادي…لسنا من يعتدي بل من يدافع…من بَغْدَد......

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