الماسونية (البنّاؤون الأحرار) / 1 - حسين علوان حسين

2020/04/18 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين أولاً : توطئة لنشوء و تطور و انهيار نقابات الأصناف المهنية أو الحرفية (guilds)لكي نفهم الماسونية بتجرد ، ينبغي لنا أولاً التعمق في تحليل تطور العلاقة بين أصناف التخصص المهني الدقيق الواحد من جهة ، و بين المصالح الاقتصادية لجماعة الصنف الحرفي الواحد و تطوير العلاقات الوثيقة و الفعالة مع رجال السلطة و المال من جهة ثانية .



لقد عرفت المدن المتحضرة في أرجاء العالم كافة منذ أقدم الأزمان تكوّن و تطو......

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