تحذيرات من تداعيات “مدمرة” حال تفشي كورونا بالشرق الأوسط

2020/04/18 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذّرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، من أن تفشي فيروس “كورونا المستجد” في الشرق الأوسط يهدّد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجّر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، تجعل من الصعب، وربما […]

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