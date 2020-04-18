شاهد بالصور: في ماليزيا.. شبح يلاحق منتهكي حظر التجوال!

2020/04/18 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد منذ أيام عدة يجوب “شبح” أبيض بشعر طويل شوارع بلدة في شمال شرقي ماليزيا مخيفاً السكان الذين يؤمنون بالخرافات، ليلازموا منازلهم، ويحترموا العزل بهدف احتواء انتشار وباء «كوفيد – 19».هذا “الشبح”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية|، هو محمد أورابيل أحد أبناء بلدة كمامان، خطرت له فكرة وضع رداء طويل أبيض وقناع وشعر […]

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