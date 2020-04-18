ثلاث حالات تعافي من كورونا في بغداد وكركوك

2020/04/18 | 22:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مدينة الطب في بغداد، السبت، عن شفاء حالتي اصابة بفيروس كورونا، فيما اشارت الى ان مجموع حالات الشفاء بلغت ٤٨ حالة.

وقال مراسل شفق نيوز نقلا عن تصريح لادارة المدينة، ان مدينة الطب تعلن عن تعافي اثين من المصابين بمرض كوفيد١٩، مشيرة الى انه بذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي (٤٨) حالة.

واضافت ان بقية الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر.

وفي كركوك اعلنت دائرة صحة المحافظة، عن شفاء شخص آخر كان مصابا بالفايروس وعدم تسجيل ٲي ٳصابة بفايروس كورونا خلال اسبوع.

وقالت الدائرة في بيان تلقت شفق نيوز نسخة منه، ان ذلك جرى "بفضل ٳلتزام مواطنينا الاعزاء بقرارت خلية الازمة وقرار حضر التجوال والاجراءات الصحيحة والجهود المبذولة التي تتخذها المحافظة والقوات الامنية البطلة وزملاؤنا الاعلامين وجهود ملاكات ومنتسبي دائرتنا كافة من ٲجل صحة وسلامة مواطنيها".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت تسجيل حالة وفاة و٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

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