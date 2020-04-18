انحسار وفيات كورونا في بؤر رئيسية بأوروبا وأمريكا

2020/04/18 | 22:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، السبت، إن 450 شخصا توفوا في الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك في أدنى حصيلة وفيات يومية خلال أكثر من أسبوعين.

وأضاف كومو، في إيجاز صحفي يومي، أن من ينقلون إلى المستشفيات يوميا استمر حول معدل ألفي مريض، وهو معدل قال إنه "ما زال العدد الغالب".

وتخطت الولايات المتحدة، الجمعة، عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد وفيات كوفيد-19 في إيطاليا ارتفع يوم السبت بواقع 482 وفاة في أقل معدل زيادة يومية منذ 12 أبريل نيسان كما استقر عدد الإصابات الجديدة مسجلا 3491 حالة.

وزادت وفيات جائحة كورونا في إيطاليا 575 حالة يوم الجمعة مقابل 525 يوم الخميس بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلا مسجلا 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق.

وبهذه الأعداد من الوفيات والإصابات يستمر الوضع المستقر بشكل كبير في البلاد على مدى 13 يوما ماضية.

والأعداد أقل بدرجة كبيرة من مستويات الذروة المسجلة في أواخر مارس آذار لكن اتجاه التراجع لم يتقدم كما كان مأمولا على نطاق واسع في الدولة التي تشهد إغلاقا منذ قرابة ستة أسابيع.

ويمثل العدد المعلن للوفيات يوم السبت أقل معدل زيادة يومية منذ الأحد الماضي عندما سجل 431.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد المتوفين في البلاد منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط ارتفع إلى 23227 وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات بالعالم بعد الولايات المتحدة.



وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 175925.

وسجلت فرنسا 642 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19323 حالة، مما يجعلها صاحبة رابع أعلى حصيلة في العالم، لكن عدد الأشخاص في المستشفيات انخفض لليوم الرابع على التوالي.

وقالت هيئة الصحة العامة في البلاد في بيان إن إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم العاشر على التوالي ليصل إلى 5833، وهو أقل عدد منذ 31 مارس آذار.

وتخضع فرنسا لإجراءات عزل عام منذ 17 مارس آذار في إطار جهود لاحتواء المرض.

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