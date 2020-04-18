واسط تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/18 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

اعلنت دائرة صحة محافظة واسط، السبت (18 نيسان 2020)، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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