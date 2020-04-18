2020/04/18 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واسط تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- واسط
اعلنت دائرة صحة محافظة واسط، السبت (18 نيسان 2020)، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واسط تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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