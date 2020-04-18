2020/04/18 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف وزير الصحة العراقية جعفر صادق علاوي ، السبت 18-4-2020، ان 5 من المتعافين من فيروس كورونا في ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الصحة يفجر مفاجأة: 5 متعافين بالعراق عاد اليهم كورونا.. هناك 3 مستويات من الفيروس ونعرف اخطرها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير الصحة العراقية جعفر صادق علاوي ، السبت 18-4-2020، ان 5 من المتعافين من فيروس كورونا في ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الصحة يفجر مفاجأة: 5 متعافين بالعراق عاد اليهم كورونا.. هناك 3 مستويات من الفيروس ونعرف اخطرها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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