وزير الصحة يفجر مفاجأة: 5 متعافين بالعراق عاد اليهم كورونا.. هناك 3 مستويات من الفيروس ونعرف اخطرها

2020/04/18 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الصحة العراقية جعفر صادق علاوي ، السبت 18-4-2020، ان 5 من المتعافين من فيروس كورونا في ا...





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