2020/04/18 | 22:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونة مجيد علي: صباح الأنوار للجميع مع صور وصلتني من صديق لتسويق للعنب الأسود في مزارع الدجيل في العراق ، هذه المنطقة نزولاً إلى بغداد و وصولاً إلى الحلة يمكنها أن تكون سلّة الفاكهة للمنطقة و ليس للعراق فقط، مثلما أن المحاصيل الإستراتيجية كالقمح و الشعير و الذرة، محلها الجنوب و الشمال،التخطيط

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