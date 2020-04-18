اللواء 21 بالحشد يعالج أهدافا لداعش في محافظة صلاح الدين

2020/04/18 | 22:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالج اللواء 21 بالحشد الشعبي، السبت، أهدافا لداعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان قوات اللواء قصفت تجمعات لداعش في منطقة العيثة في قاطع حمرين وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.واضاف ان القصف حقق اصابات مباشرة واوقع قتلى في صفوف الإرهابيين بحسب المصادر الاستخبارية.

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