الحشد الشعبي والاتحادية ينفذان عملية تفتيش غرب كركوك

2020/04/18 | 22:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، السبت، عملية تفتيش امنية جنوب غرب محافظة كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قوة من اللواء 22 بالحشد وقطعات من الشرطة الاتحادية انطلقوا بعملية تفتيش لوادي ابو خنار وقرى (گرحى غازان _ گرحى الرشاد) غرب كركوك.واضاف ان العملية اسفرت عن تدمير عدد من المضافات التي يستغلها

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