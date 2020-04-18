2020/04/18 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/ علي لفتة

حصل باحثان من جامعة كربلاء على براءة اختراع هي الأولى على المستوى العالمي تضمنت استخدام مواد عضويَّة لتقليل الخسائر التي تتعرض لها المجتمعات جراء الحرائق.

وقال مدير إعلام الجامعة أحمد علي العوادي لـ"الصباح": إنَّ "الباحثين حصلا على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة في وزارة التخطيط عن بحثٍ علمي حمل عنوان (استخدام مركبات الكبريت العضويَّة غير متجانسة الحلقة في تثبيط لهوبية راتنجي البولي استر غير المشبع والايبوكسي) التي تعدُّ أول براءة اختراع على المستوى العالمي يتم فيها تحضير مركبات عضويَّة لاستخدامها كمواد مثبطة اللهب".

وأضاف إنَّ البراءة التي حصل عليها الباحثان الدكتور محمد ناظم بهجت من كلية التربية للعلوم الصرفة وحنان قيس سعدون، هدفت الى تقليل الخسائر التي تتعرض لها المجتمعات جراء الحرائق من خسائر بشريَّة وماديَّة كبيرة وإنها تقوم على تحضير بعض المركبات العضويَّة التي تعمل على تثبيط لهوبية الاشتعال وبالتالي تقليل الخسائر".

وأفاد بأنَّ "براءة الاختراع تضمنت تحضير عشرة مركبات عضوية وقياس فعاليتها في تثبيط اللهوبيَّة وحصلت على نتائج مذهلة تفوق النتائج المدونة في الأبحاث العالميَّة والتي تستخدم مركبات لا عضوية في عملية تثبيط اللهوبيَّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة كربلاء تحصلُ على براءة اختراع في تقليل خسائر الحرائق) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة كربلاء تحصلُ على براءة اختراع في تقليل خسائر الحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).