تعرف على آلية توزيع المنحة الحكومية للأسر المستحقة

2020/04/18 | 22:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك أعلنت يوم أمس الجمعة 17 أبريل 2020، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية “خالدة خليل” في لقاء متلفز مع قناة “رووداو” الكردية، أن “الأسر الفقيرة والذين لا يوجد لهم دخل مادي من الحكومة، هم المستحقين لمنحة الحكومة المعلنة عنها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق”.وقالت …

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