تفاصيل مثيرة للجدل: اطلاق سراح 6 عراقيين مع مخدرات مضبوطة بحوزتهم عقب اطلاق نار متبادل مع الشرطة الكويتية!

2020/04/18 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت “الجريدة” الكويتية، عن حادث مثير للجدل يخص 6 عراقيين في الكويت، حيث أكدت الجريدة انه تم الافراج عن 6 عراقيين في ظروف غامضة بعد اعتقالهم يوم امس وبحوزتهم مخدرات كانوا يرومون تهريبها.وقالت الجريدة في تقرير رصدته “يس عراق”، إنه “في سابقة خطيرة تثير سيلاً من علامات الاستفهام والتعجب، علمت الجريدة، […]

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