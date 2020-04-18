المرور تعلن موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات

2020/04/18 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، عن موقف المخالفات اليومي لحظر التجوال في عموم البلاد.وذكرت المديرية في بيان، اطلعت عليه “العهد نيوز” اليوم السبت، إن “موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات ليوم 18_4_2020 جاء كالآتي :حجز مركبات (16)حجز دراجات (118)غرامات (3805).

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