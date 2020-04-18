زيادة اطلاقات نهر ديالى الى 30 م مكعب بعد انتهاء” رية الفطام”

2020/04/18 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، السبت، عن زيادة اطلاقات المائية لنهر ديالى الى 30 م مكعب بعد انتهاء رية الفطام.وقال مدير الدائرة مهند المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاطلاقات المائية من سدة حمرين(65كم شمال شرق بعقوبة) الى نهر ديالى ارتفعت الى 15م الى 30 م مكعب فيما انخفضت اطلاقات الجدوال الخمسة […]

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