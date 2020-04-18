“كوثراني” رجل ظل إيران في العراق بحاضنة مسلحة لا شعبية

2020/04/18 | 22:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع عن جائزة مقدارها عشرة ملايين دولار، لمن يوفر معلومات عن القيادي في #حزب_الله اللبناني، المسؤول عن الملف العراقي #محمد_كوثراني، في محاولة لضرب نفوذ #طهران في #العراق.ولمع اسم “كوثراني”…

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