سلطات بابل تخلي سبيل (كاظم عبيس) الذي نشر إساءة للمرجعية الدينية في وقت سابق

2020/04/18 | 23:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بابل اطلقت السلطات الامنية سراح الشخص المشمول بالعفو (كاظم عبيس) حيث تم ايصاله الى داره بكفالة من قبل محافظ بابل.ونقل مصدر مطلع، ان "محافظ بابل حسن منديل القريشي، ابلغ رئاسة الجمهورية انه تم إكمال اجراءات اطلاق سراح المشمول للعفو (كاظم عبيس) وقد تم إيصاله الى داره وبكفالة المحافظ شخصياً باعتباره مطلوباً بدعوى اخرى امام محكمة جنح المحاويل".يذكر ان مكتب المرجع السيستاني قد توجّه في يوم (14 نيسان 2020) الى رئيس مجلس الوزراء بطلب رفع توصية الى رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم (كاظم عبيس) وفق صلاحيته الدستورية وبعد متابعة حثيثة من مكتب المرجعية تمّ رفع التوصية بذلك في (16 نيسان 2020) وصدر العفو الرئاسي اليوم (18 نيسان 2020).ورفض المرجع السيستاني في وقت سابق بأن يعاقب المواطن كاظم عبيس بسبب نشره ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع، وطالب محكمة جنح بابل بالافراج عنه.

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