عمليات بغداد تحصي عدد المخالفين لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي

2020/04/18 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، إحصائيات جديدة عن عدد المخالفين لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي.

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