الخارجية: تسيير رحلة استثنائية لاعادة 157 عراقيا من مشهد

2020/04/18 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، تسيير رحلة استثنائية لاعادة 157 عراقيا عالقا من مدينة مشهد الايرانية.

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