2020/04/18 | 23:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: الكاظمي سيطلع رؤساء الكتل على أسماء الكابينة قبل إرسالها للبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي سيطلع رؤساء الكتل على أسماء الكابينة قبل إرسالها للبرلمان ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكاظمي سيطلع رؤساء الكتل على أسماء الكابينة قبل إرسالها للبرلمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).