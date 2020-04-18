نينوى وواسط تعلنان تطورين سارين بشأن جائحة كورونا

2020/04/18 | 23:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت صحة نينوى يوم السب خلو المحافظة تماماً من جائحة كورونا، في وقت أفادت فيه صحة واسط بتعافي مصابين اثنين من الفيروس.

وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح ورد لشفق نيوز، إن "الموصل عادت خالية من كورونا بعد ورود نتيجة معتمر قدم مؤخراً، واثبتت الفحوصات القادمة من الصحة العامة في بغداد سلامته من كورونا".

من جانبها، أعلنت دائرة صحة واسط في بيان، "تعافي اثنين من المرضى المصابين بمرض كورونا بعد تسجيلهم لتحليلين سالبين مما يعني تعافيهم التام ومغادرتهم المستشفى الى منازلهم".

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