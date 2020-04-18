2020/04/18 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، حصيلة المخالفين لحظ التجوال في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم 18 نيسان من القاء القبض على 27653 مخالفاً، فيما حجزت 1462 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 58570 غرامة، كما سهلت دخول23964 عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر لإحدى السرايا التابعة للفرقة الأولى في تلة الشورى بمنطقة صحراوية في قضاء الرطبة.

وذكرت الخلية في بيان ان "ثلاث قنابر سقطت هاون قرب مقر لإحدى السرايا ا

بغداد اليوم- بغداد

حدد الخبير الامني، مؤيد الجحيشي، اليوم السبت، الجهة المسؤولة عن استهداف شركة النفط الصينية العاملة في احدى مناطق العاصمة، مشيرا الى ان هدف الصواريخ هو ممارسة الابتزاز لغرض توقيع عقود معينة مع جهات تقف خلف الاستهداف.

وقال الجح

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل 4 من مسلحي داعش بنيران الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، في كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "اربعة من تنظيم داعش، قُتِلوا، في قرية الحميرة ضمن قاطع الرشاد، في محافظة كركوك".

واشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين لحظر التجوال منذ 17 اذار الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين لحظر التجوال منذ 17 اذار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).