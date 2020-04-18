غداً.. وفد كردي رفيع المستوى يصل بغداد لبحث المستحقات المالية وتصدير النفط

2020/04/18 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ خاص

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن وفداً كردياً رفيع المستوى سيصل الى بغداد يوم غد الاحد لمناقشة المس...





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