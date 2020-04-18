الخارجية تعلن تسيير رحلة استثنائية لإعادة 157 عراقياً من مشهد

2020/04/18 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن تسيير رحلة استثنائية لاعادة 157 عراقياً من مدينة مشهد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قنصليّة العراق العامّة في مشهد تُسيِّر رحلة استثنائيّة لإعادة العالقين على متنها والبالغ عددهم (157) مواطناً، وعلى طيران الخطوط الجوّية العراقيّة"

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن الحالات الاربعة المصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة، عبد الغني الساعدي، ي بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن ""صحة الرصافة سجلت 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا

بغداد اليوم- بغداد

جدد وزير الصحة العراقي، جعفر صادق علاوي، اليوم السبت، التأكيد على اتخاذ قرار بفرض حظر التجوال الجزئي خلال ايام شهر رمضان، فيما اشار ان زيادة مضطردة باعداد الإصابات بكورونا قد تعيدنا الحكومة للحظر الشامل.

وقال علاوي في مقابلة متلف

بغداد اليوم- متابعة

أثارت فرضية طرحها البروفسور الفرنسي لوك مونتانييه، أحد مكتشفي فيروس ’’الإيدز’’، جدلا كبيرا في الأوساط العلمية ومفادها أن فيروس كورونا المستجد نجم عن "خطأ ارتكب في مختبر".

ويرى مونتانييه الفائز

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