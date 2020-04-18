العراق ومصر يبحثان إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة الرعاية الصحية

2020/04/18 | 23:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما بحثا إمكانية تبادل الخبرات بين أجهزة الرعاية الصحية بين البلدين.

وذكر بيان صدرعن رئاسة الجمهورية تلقى "الغد برس" إنه "جرى، خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، و دعم جهود العراق للحفاظ على سيادته واستقراره وأمنه".

وأضاف، "هنأ السيسي رئيس الجمهورية بتكليفه مصطفى الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً للسيد الكاظمي الموفقية في مساعيه لتشكيل الحكومة"، ومشيراً الى "أهمية دور العراق في المنطقة".

من جانبه شكر رئيس الجمهورية الرئيس المصري - بحسب البيان- "على اتصاله متمنياً للاشقاء في مصر المزيد من التقدم والرفاهية، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين"، مؤكداً أن "الرئيس حرص العراق على تعزيز أطر التعاون المتبادل، مثمناً موقف جمهورية مصر الداعم للعراق في مختلف المجالات، ودورها الحيوي في ترسيخ العمل المُشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة".

وتابع، "كما تم ، خلال المكالمة الهاتفية، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المشتركة لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، إلى جانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الوطني في البلدين لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وبحث إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة في هذا الإطار بين أجهزة الرعاية الصحية بالدولتين الشقيقتين".

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