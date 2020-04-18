عاجل: الخارجيّة تعلن تسيير رحلة استثنائيّة لإعادة (157)عراقياً من مشهد

2020/04/18 | 23:19 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية، ايلوم السبت، عن تسيير رحلة استثنائية لاعادة العراقيين العالقين في مشهد.

وذكر المتحدث بإسم الخارجية احمد الصحاف، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "قنصليّة العراق العامّة في مشهد تُسيِّر رحلة استثنائيّة لإعادة العالقين على متنها (157) عراقياً على طيران الخطوط الجوّية العراقيّة".

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