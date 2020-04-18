عمليات بغداد تعلن القبض على اكثر من 27 الف مخالفا لحظر التجوال منذ بدايته

2020/04/18 | 23:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على اكثر من 27 الف مخالف لحظر التجوال في العاصمة منذ تطبيقه .

وذكرت القيادة في بيان، تلتقه "الغد برس"، إنه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".

واضافت "فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٨ نيسان من القاء القبض على ٢٧٦٥٣ مخالفاً فيما حجزت ١٤٦٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥٨٥٧٠ غرامة، كما سهلت دخول ٢٣٩٦٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

وجددت القيادة "شكرها لجميع المواطنين الملتزمين بالحظر، مما يخفف العبء على القوات الأمنية التي تواصل عملها في الليل والنهار من أجل سلامة اهالي بغداد".

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