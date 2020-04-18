خلية الأزمة في ميسان تمدد الحظر وتسمح بفتح العيادات الطبية

2020/04/18 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان ورئيس خلية الأزمة علي دواي، السبت،عن تمديد الحظر في المحافظة لغاية يوم الجمعة ٢٤/نيسان.وقال دواي في تصريح صحفي بعد اجتماعه بخلية الأزمة ، ان الخلية قررت ايضا فتح المجمعات والعيادات الطبية يومياً من الساعة الواحدة ولغاية الساعة الرابعة مساء بأستثناء يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الثانية عشر […]

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