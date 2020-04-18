صحة النجف تعلق على اقامة محجورين بفنادق مملوكة لمسجد الكوفة مقابل مبالغ

2020/04/18 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أصدرت صحة النجف الاشرف ، بياناً بشان ما تم تداوله في مواقع التواصل ،بشأن استئجار فنادق الأمانة العامة لمسجد الكوفة لاقامة محجورين بسبب جائحة كورونا .وقال مدير الدائرة رضوان الكندي في بيان : "اطلعنا كما اطلع ابناء المحافظة وبإستغراب كبير على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، في الايام الاخيرة من كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة ، بخصوص توافقات بين دائرة الصحة والامانة العامة لمسجد الكوفة ، لتقاضي اجور معينة نظير اقامة ضيوف الصحة المحجورين في الفنادق التابعة لها والتي تبرعت بها مشكورة لخدمة الضيوف".واضاف: "اننا اذ نفخر ونعتز بما قدمته لنا العتبات المقدسه من دعم في ظروف بالغة الدقة فأننا نؤكد ان هذه كلها كانت امام مسمع ومرأى الجميع وهو دعم يؤكد للجميع ان الامانات العامة للعتبات المقدسة جزء لايتجزأ من النسيج الاجتماعي لهذه المدينة بل وللبلد بأجمعه واسهمت بصورة كبيرة في تجاوز مشكلة توفير اماكن اقامة مناسبة للاخوة المحجورين".وتابع أن "مايؤسفنا ان البعض وبدلا من ان يشكر الامانة العامة لمسجد الكوفة على جميل صنيعها يعمل على الصاق التهم بها جزافا"، مؤكداً أن "كل ما أثير من لغط لاأساس له من الصحة وان كل الخدمات تقدم مجانا للمرضى ، كما نؤكد اننا لانريد الخوض كثيرا في مناكفات جانبية فلدينا ماهو اهم منها".

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