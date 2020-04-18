محمد مطر: فيروس {كورونا} ألقى بظلاله على طموحاتي

2020/04/18 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

اكد البطل الاسيوي بالكيك بوكسنغ انه بسبب تفشي فيروس كورونا تأجلت العديد من الاستحقاقات الخارجية ومن ضمنها بطولة اسيا التي كان من المقرر اقامتها في كوريا الجنوبية، الى إشعار آخر، مبينا انه كان يعقد الآمال بتحقيق مركز متقدم في تلك البطولة بعد الاعداد المبكر والتدريب المتواصل، لاسيما ان السنوات الاخيرة اضافت له الكثير من الخبرة وتوجت مسيرته بحصوله على أوسمة ملونة عربية وآسيوية.

وقال محمد مطر لـ»الصباح الرياضي»: ان بداياته مع الرياضة عام 1998 وتخصص في لعبة الكيك بوكسنغ وكانت مع المدرب رعد زاجي في الوقت الذي كان اول نشاط محلي له عام 2000 في بطولة العراق للشباب واحتضنها حينذاك نادي الكاظمية، وبعدها تمت دعوتي من قبل الاتحاد الى تشكيلة المنتخب الوطني واحرزت المركز الثاني عام 2001، ثم انتقلت الى فئة المتقدمين وحصلت على المركز الثاني في بطولة العراق 2002 وتلك نتيجة جيدة، لأن فئة المتقدمين ضمت أبطالا دوليين وهي المشاركة الاولى، وبعد 2004 حصلت على لقب وزن 57 كغم لبطولة العراق، و2005 المركز الاول في المسابقة نفسها، وكذلك التتويج بلقب السوبر، و2006 بطل المنطقة الجنوبية والعراق التي احتضنتها البصرة، وفي 2007 المركز الاول على مستوى اندية العراق التي جرت في الكوت، و2008 المركز الاول لبطولة المنتخبات وشاركت في البطولة العربية التي جرت بمدينة اللاذقية السورية واحرزت الوسام النحاسي، و2009 المركز الاول لبطولة اندية العراق والمنطقى الجنوبية، وحافظت على المستوى والمراكز الاولى للمنافسات المحلية حتى العام الماضي 2019 مبينا ان مسابقة السوبر تقام سنويا والتي على ضوئها يتم تحديد تشكيلة المنتخبات الوطنية.

وعن النشاطات الخارجية أوضح انه شارك عام 2011 في بطولة العالم التي استضافتها مقدونيا ضمن نظام اللوبك وتمكنت باللقاء الاول الفوز على بطل ايطاليا، بينما خسرت النزال الثاني من بطل روسيا الذي توج بلقب البطولة وحصلت فيها على الترتيب الخامس، وفي العام 2012 نلت المركز الثاني في بطولة اسيا التي احتضنتها الهند، وفي عام 2013 شاركت بدورة الالعاب الاسيوية في كوريا الجنوبية وفزت على بطل كويتي وخسرت من بطل كازاخستان، وفي عام 2016 توجت بالمركز الاول في البطولة العربية التي استضافتها العاصمة الاردنية عمان، وفي عام 2018 حصلت على وسامين في بطولة اسيا الاول كان ذهبيا في نظام فول كونتاك «الحلبة» والثاني نحاسيا ضمن نظام «البساط» اللمس وهذا اول نظام نشارك فيه، وفي عام 2020 حصلت على المركز الاول في بطولة السوبر التي جرت بمدينة السليمانية شهر شباط الماضي.

وعن بقائه في المنزل وكيفية الحفاظ على وزنه المثالي ولياقته البدنية، اشار مطر الى ان رياضة الكيك بوكسنغ تعتمد على الحركات الفردية ويمكن تطبيقها في المنزل، لاسيما هي من أكثر الرياضات التي تساعد على تخفيف وفقدان الوزن، وتساعد على حرق الدهون وبناء العضلات وفقدان العديد من السعرات الحرارية وتسهم التدريبات في تقوية عضلات الذراعين والقدمين نتيجة استخدامهما بشكل مكثف من خلال الضرب المستمر للجهاز او دمية التدريب، منوها بأنه يتواصل بشكل يومي مع مدربه رعد زاحي وبقية زملائه في النادي او المنتخب لغرض تطبيق الوحدات التدريبية بشكل منتظم، مؤكدا أن البقاء في المنزل لم يؤثر في جاهزيته للاستحقاقات المقبلة في حال عودة الحياة الى طبيعتها.

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