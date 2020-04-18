مقررات مهمَّة لتطبيعيَّة الكرة

2020/04/18 | 23:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح الرياضي

واصلتْ الهيئة التطبيعيَّة للاتحاد المركزي لكرة القدم، سلسلة اجتماعاتها المتواصلة عبر الدائرة الالكترونيَّة برئاسة إياد بنيان، وبحضور جميع الأعضاء، والأمين العام، وخرجتْ بجملة من القرارات التي تتعلق بهيكليَّة وتنظيم لجان الاتحاد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للهيئة التطبيعيَّة تلقت «الصباح» نسخة منه فإنَّه تقرر تسمية الدكتور شامل كامل رئيساً للجنة الفنيَّة والتطوير، وعضويَّة الخبير داود سلمان العزاوي والدكتور أكرم عبد الواحد محمد أمين والدكتور ذوالفقار صالح عبدالحسين والدكتور وسام نجيب صليوة ورافد سالم.

وأضاف البيان «تقرر تسمية الدكتور علاء عبدالقادر نعمة رئيساً للجنة الحكام المركزيَّة، وعضويَّة كلٍ من محمد سليم ورعد سليم وحازم حسين ومحمود نور الدين والدكتور محمد كاظم عرب وأحمد خضير وسيروان سلمان وسبهان

أحمد».

ولفت البيان إلى «تسمية كاظم عودة مديراً لدائرة الحكام، وعضوية الدكتور سمير مهنا والدكتور نجاح رحم، على أنْ تتضمن اللجنة الرئيسة عدة أقسام، وتشرفُ عليها مجموعة من الحكام، وتشمل القسم الفني، ويتألف من كاظم عودة والدكتور سمير مهنا والدكتور محمد كاظم عرب والدكتور نجاح رحم، بينما يتألف القسم البدني من سمير شبيب وأحمد عبدالحسين ونجم عبود وأرسلان

قادر.

وتابع البيان «تمت تسمية طارق عبد الحافظ رئيساً للقسم التقني والإداري والمالي للجنة الحكام، وعضويَّة لؤي صبحي أديب وعماد عبدالرزاق وعباس عبدالكريم، فضلاً عن تقني فني تسند الى شخص محترف لاحقاً»، أما قسم المراحل السنيَّة، مدرسة الحكام، فتضم شاكر محمود والدكتور محمد غني وخليل إبراهيم وعبدالكاظم حسن.

وزاد البيان «تقررت تسمية الدكتور محمد قحطان رئيساً لهيئة التراخيص، وعضويَّة الدكتور حسين فلامرز والدكتور مهند قاسم زغير ورياض عدنان الحيدري.

وتقررت أيضا تسمية الزميل يوسف فعل ضمد مديراً للدائرة الإعلامية في اتحاد الكرة.

وإلحاقاً بمحضر الاجتماع رقم (3) المنعقد بتاريخ 13/ 4/ 2020، تقرر أنْ يكون الدكتور (أسعد لازم علي) والدكتور (أحمد محمد علي كامل) ضمن اللجنة الخاصة لمراجعة وصياغة النظام الأساس للاتحاد العراقي المركزي والاتحادات الفرعيَّة وروابط (الحكام – المدربين – اللاعبين الدوليين)، وبذلك يكون جميع أعضاء الهيئة التطبيعيَّة في اللجنة حسب توجيهات الاتحاد الدولي.

وختم البيان توصياته بالتأكيد على أنَّ الهيئة التطبيعيَّة مستمرة بالاجتماعات الدوريَّة عبر الدائرة الالكترونيَّة، وستكون هناك ورش عمل ومباشرة مع ممثلي الأندية والاتحادات الفرعيَّة والروابط والأكاديميين والمعنيين بالشأن الرياضي بعد رفع الحظر إنْ شاء الله.

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