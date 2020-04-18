صحة كربلاء: الأصابة  الجديدة بكورونا في المحافظة لمواطن من بابل

2020/04/18 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أوضح المتحدث الرسمي لخلية الازمة لمكافحة كورونا في دائرة صحة كربلاء ، مساء السبت ، إن ” الإصابة المنوه عنها في البيان الوزاري ، كانت لمصاب سبعيني ، ومحل سكنه ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بابل ( منطقة الدسمية ) شرقي المحافظة “.وقال محمد الوكيل […]

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