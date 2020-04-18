خاص لـ”العهد نيوز”.. الحشد الشعبي ينجز بناء جميع قبور المتوفين بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة

2020/04/18 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم السبت، بناء جميع قبور المتوفين بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف من قبل منتسبي اللواء والبالغ عددها حتى اليوم ٤٤قبراً.وقال مصدر في حديث لـ”العهد نيوز” إنه “بتوجيه مباشر من قبل آمر اللواء الثاني بالحشد الشعبي طاهر الخاقاني تمت المباشرة وبشكل فوري باستكمال بناء جميع القبور […]

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