بريطانيا تبدأ بإنتاج لقاح ضد كورونا

2020/04/18 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معهد جينز البريطاني، عزمه انتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

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