2020/04/18 | 23:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. حزب بارزاني يرد على دعوات شمول البيشمركة بإجراءات "حصر" السلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حزب بارزاني يرد على دعوات شمول البيشمركة بإجراءات "حصر" السلاح) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حزب بارزاني يرد على دعوات شمول البيشمركة بإجراءات "حصر" السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).