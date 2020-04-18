الخارجية تعلن عن رحلة استثنائية لاجلاء عراقيين من ايران

2020/04/18 | 23:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة الخارجية مساء السبت، عن تسيير رحلة استثنائية لاعادة 157 عراقياً من مدينة مشهد الايرانية .وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان ، إن "قنصلية العراق العامة في مشهد ستطلق رحلة استثنائيّة لإعادة (157) مواطناً، على طيران الخطوط الجوّية العراقيّة".

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