حصيلة جديدة لعمليات بغداد باعتقال المخالفين وحجز المركبات منذ سريان الحظر

2020/04/18 | 23:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، حجز 58 الف عجلة منذ فرض حظر التجوال، مشيرة الى انها اعتقلت ٢٧٦٥٣ شخصا وحجز ١٤٦٢ عجلة ودراجة نارية.وقالت القيادة في بيان : "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".واضافت انها "تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٨ نيسان من القاء القبض على ٢٧٦٥٣ مخالفاً فيما حجزت ١٤٦٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥٨٥٧٠ غرامة، كما سهلت دخول ٢٣٩٦٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

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