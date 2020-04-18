وزير الاتصالات لـ {الصباح}: زيادة بسعات الانترنت وتخفيض أسعارها

2020/04/18 | 23:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية/ حازم محمد حبيب

كشف وزير الاتصالات نعيم الربيعي عن أنه سيجري خلال الايام المقبلة، زيادة سعات الانترنت الداخلة وتخفيض أسعارها بعد اقرار دراسة مفصلة بهذا الشأن، مؤكدا استمرار متابعة عمليات تهريبها بالتعاون مع الجهات الساندة.



وقال الربيعي في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" : ان وزارته تبذل مساعي كبيرة وحثيثة من اجل زيادة سعات الانترنت الداخلة الى البلاد وتخفيض أسعارها من خلال أعداد دراسة مفصلة، والتي اكد انه سيتم اقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة ورفعها إلى اللجنة العليا.

وشدد على أن وزارته مستمرة بحملات مكافحة تهريب سعات الانترنت والتي تؤثر في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في بغداد ومحافظات البلاد كافة، منوها بأن متابعة هذا الملف تتم بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات والجهات الأمنية المشكّلة ضمن فريق العمل المختص بهذا الشأن، مشيرا الى أن مشروع بوابات النفاذ الدولية والذي توقف بفعل الظروف الحالية، كان سيقضي نهائيا على عمليات التهريب المذكورة.

وبشأن المفاوضات حول إطلاق شركة وطنية لخدمات الهاتف النقال في العراق، اوضح الربيعي ان المشروع ما زال قيد المناقشة مع مجلس الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات، وستنطلق المشاورات بشأنه بعد تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، كون تأسيس شركة اتصالات وطنية يحتاج الى موافقات حكومية رسمية وبالتعاون ما بين وزارته وهيئة الإعلام والاتصالات.

وأردف، أن الشركة الوطنية لخدمات الهاتف النقال، مدرجة ضمن البرنامج الحكومي ومصادق عليها من قبل البرلمان بأن تكون هناك شركة وطنية حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص كشركة رابعة منافسة للشركات الموجودة حاليا.

وافصح وزير الاتصالات عن أن وزارته ستعد قريبا دراسة بشأن آلية توحيد منصات التعليم لتكون مع مجموعة من الخيارات ضمن منصات التربية والتعليم العالي، لاسيما ان خصوصية التعليم العالي تختلف بالنسبة للمفردات من جامعة الى أخرى، مع وجود منصات العراق التعليمية، التي تبنتها وزارة التربية وفق مناهج موحدة.

وأكد أن وزارته وفرت نحو 25 بالمئة من سعات الانترنت المجانية للمواطنين، خصوصا مع انتشار منصات التعليم الالكتروني التي بدأ العمل فيها جراء تفشي جائحة كورونا في البلاد، وما أعقبه ذلك من فرض حظر التجوال الوقائي منذ أسابيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاتصالات لـ {الصباح}: زيادة بسعات الانترنت وتخفيض أسعارها) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاتصالات لـ {الصباح}: زيادة بسعات الانترنت وتخفيض أسعارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).